Taranto, Sasso ai portuali: “Eolico offshore è occasione storica”

La UILTrasporti Taranto ha annunciato la convocazione dell’assemblea generale dei lavoratori portuali per venerdì 16 maggio 2025, alle ore 16:30 presso la sala conferenze dell’Hotel Salina in via Mediterraneo.

L’incontro, definito “non più rimandabile” dal sindacato, giunge in un momento strategico per il comparto, alla luce della proroga biennale concessa alla Taranto Port Workers Agency (TPWA) e dell’imminente avvio dei percorsi formativi finanziati dalla Regione Puglia.

“È fondamentale fornire a tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nella TPWA e nell’ex art. 18 San Cataldo Container Terminal un quadro aggiornato sulle prospettive di sviluppo del porto e sulle concrete opportunità di ricollocazione professionale”, ha dichiarato Carmelo Sasso, segretario generale di UILTrasporti Taranto.

Al centro dell’assemblea vi sarà anche l’illustrazione delle modalità di accesso ai percorsi formativi presenti nei cataloghi regionali, con l’obiettivo di accompagnare i lavoratori in un orientamento consapevole, calibrato sulle nuove esigenze del porto di Taranto.

“Crediamo fortemente – prosegue Sasso – che le iniziative legate allo sviluppo dell’eolico offshore rappresentino una chance irripetibile. Ma questa opportunità potrà tradursi in occupazione solo se i lavoratori saranno adeguatamente informati e pronti”.

L’incontro assumerà inoltre un valore simbolico importante, considerando che il 31 dicembre 2026 scadranno le tutele normative garantite attraverso la TPWA. Per questo UILTrasporti invita alla massima partecipazione, sottolineando come sia cruciale avviare ora un dialogo diretto con referenti istituzionali e tecnici del settore.

“Il nostro compito – conclude Sasso – è accompagnare ogni lavoratore in questo delicato percorso di transizione, affinché nessuno venga lasciato indietro. Partecipare all’assemblea è il primo passo per costruire il proprio futuro”.

