Taranto, asili nido comunali: Perrotta rassicura “Servizio garantito”

La commissaria straordinaria: “Tutto sotto controllo, polemiche inutili su allarmi infondati”

Dopo l’approvazione del rendiconto consuntivo, Giuliana Perrotta, commissaria straordinaria del Comune di Taranto, ha voluto rassicurare le famiglie in merito alla continuità del servizio degli asili nido comunali.

In una nota, Perrotta ha sottolineato che saranno adottati in tempi utili tutti i provvedimenti necessari per garantire una chiusura ordinata dell’anno educativo in corso e la regolare ripresa delle attività nel prossimo anno scolastico.

Tale decisione – ha precisato – tutela non solo i diritti dei bambini e delle famiglie, ma ha anche l’obiettivo di sgomberare il campo da allarmi infondati e polemiche inutili, specialmente in un periodo elettorale in cui è auspicabile che il dibattito pubblico si concentri su temi strategici per il futuro della città.

La commissaria ha ribadito l’intenzione dell’amministrazione di offrire al prossimo consiglio comunale la possibilità di valutare con serenità e adeguata tempistica l’assetto più opportuno da conferire al servizio degli asili nido.

