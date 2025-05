“Dona la spesa”, la solidarietà con piccoli gesti

Una rete straordinaria che lega associazioni di volontariato, enti e parrocchie per raccogliere generi di prima necessità naturalmente non deperibili da destinare alle famiglie che sono più in difficoltà. E così già alle 11 del mattino i cartoni dell’iniziativa Dona la Spesa che i punti vendita della Coop promuovono dal 2016 sono già stracolmi di pasta, riso, tonno, biscotti, ma anche legumi e prodotti per i più piccoli: dagli omogeneizzati alle pappe. Piccoli gesti per un supporto concreto verso chi vive situazioni di disagio, perché senta meno il peso di non farcela quando manca l’ essenziale

