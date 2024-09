Basket C/M, Clean Up Molfetta chiude la pre-season superando Mola

Si chiude con una vittoria in casa e la classica cena di inizio stagione sportiva, il pre-season della Clean Up Molfetta che si impone 84-60 al cospetto di Mola New Basket 2012.

La formazione di coach Gesmundo, a una settimana dall’esordio nel campionato di serie C interregionale, parte bene e chiude avanti di 6 punti il primo parziale di gara, 20-14, continuando a crescere di intensità nel secondo (21-13 il parziale) e tornando negli spogliatoi sul +14: 41-27.

Al rientro i padroni di casa non solo consolidano il vantaggio, ma toccano anche il +20 (65-45 al 30’) conducendo poi fino alla fine della sfida, agli archivi sul punteggio finale di 84-60. Miglior realizzatore dei biancorossi il francese Delmas con 34 punti, seguito a ruota da Chiriatti e da Mezzina con 14 punti a testa.

«È stato un buon test – ha detto a fine gara il team manager molfettese Antonio Camporeale – contro una formazione che inizierà il campionato sette giorni prima di noi (Mola disputerà la serie B interregionale) e, dunque, con una settimana in più di preparazione nelle gambe. Tuttavia, abbiamo sciorinato una prestazione importante di squadra che ha coinvolto tutti i ragazzi, dai più grandi ai più piccoli».

La Clean Up Molfetta ha disputato cinque test amichevoli, perdendone solo uno, sul rettangolo dell’Adria Bari. «È stata una preparazione molto positiva – ha continuato Camporeale – che ha visto i ragazzi tutti molto coinvolti, pienamente a disposizione del coach e dello staff tecnico. Abbiamo avuto la fortuna di trovare atleti educati, anche i nuovi si sono integrati bene, e andiamo verso una direzione in cui l’entusiasmo e la preparazione tecnica ci potranno spingere oltre quelli che sono dei limiti tecnici oggettivi rispetto ad altre squadre. Il nostro auspicio è quello di disputare una stagione all’altezza delle aspettative».

Adesso il prossimo step sarà il debutto nel campionato 2024/25 fissato per domenica 6 ottobre alle ore 19.00, quando al PalaPoli arriverà la Pallacanestro Monteroni.

