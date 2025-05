Primo Maggio, Manfredi chiede “lavoro sicuro e salario dignitoso”

Il presidente ANCI: “Necessario garantire occupazione sicura, stabile, con un salario equo, che dia prospettive e dignità ai lavoratori”

“Il tema dei salari è il grande problema dell’Italia. La vera sfida della politica di oggi è una politica salariale che mantenga la competitività e che garantisca potere d’acquisto reale a tutte le famiglie dei lavoratori”. Lo ha dichiarato Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, in qualità di presidente nazionale dell’Anci, intervenendo in piazza Municipio in occasione della manifestazione promossa da Cgil, Cisl e Uil per celebrare il Primo Maggio.

Nel suo intervento, Manfredi ha denunciato come negli ultimi vent’anni si sia consolidato un modello economico basato sulla compressione dei salari, che oggi non è più sostenibile: “Il potere d’acquisto non garantisce più una vita dignitosa ai lavoratori”.

Il presidente Anci ha ricordato che “non c’è futuro per il Paese senza lavoro, ma nemmeno senza un lavoro giusto per tutti”. Una giornata, quella del Primo Maggio, che deve essere sì di festa, ma anche di riflessione e impegno: “Lavorare non può essere morire. Non si può rischiare la propria vita per guadagnarsi da vivere. È fondamentale che ciascuno faccia la propria parte”.

Ribadendo i principi dell’articolo 1 della Costituzione, Manfredi ha indicato la necessità di garantire occupazione “sicura, stabile, con un salario equo, che dia prospettive e dignità ai lavoratori”. Una sfida, quella del lavoro di qualità, che si traduce in salari dignitosi, tutele reali e diritti pienamente rispettati, soprattutto per le nuove generazioni.

“Si parla molto di calo demografico, ma senza lavoro giusto ed equo non si possono avere figli né farli crescere. E senza crescita demografica non ci sarà sviluppo per il Paese”, ha sottolineato.

Sul fronte della sicurezza, Manfredi ha ricordato l’impegno della sua amministrazione attraverso la sottoscrizione di un protocollo con le organizzazioni sindacali per intensificare i controlli nei cantieri finanziati dal Comune, compresi quelli sostenuti dal Pnrr. Particolare attenzione viene riservata anche ai subappalti, considerati spesso “l’anello debole della catena della sicurezza”.

“La pubblica amministrazione deve essere un riferimento per le garanzie dei lavoratori”, ha dichiarato. “Sappiamo che questo percorso deve proseguire perché il sacrificio di tanti non sia stato vano. È una battaglia di civiltà e democrazia”.

Dal palco, il sindaco ha voluto ricordare due tragiche vittime del lavoro in Campania: Patrizio Spasiano, 19 anni, deceduto mentre era tirocinante in un’azienda, e Salvatore Renna, 42 anni, morto nel 2014 durante i lavori al cantiere della stazione Municipio della metropolitana di Napoli.

