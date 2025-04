Basket play-in A2/M: Avellino-Valtur Brindisi, partita senza appello

Spareggio decisivo per proseguire la corsa promozione e coach Bucchi suona la carica: “Loro hanno il vantaggio del fattore campo e dei pronostici, ma possiamo sovvertirli”

Tutto pronto al PalaDelMauro di Avellino per il primo turno dei play-in di Serie A2, che alle 21.00 di giovedì 1° maggio vedrà opposte la squadra di casa e la Valtur Brindisi in una sfida secca da dentro o fuori. In palio l’accesso al secondo turno con la Tezenis Verona, già in attesa dell’esito del match.

Precedenti favorevoli ad Avellino

I due precedenti stagionali sorridono agli irpini, vittoriosi in entrambe le occasioni. All’esordio del 29 settembre 2024, Avellino sbancò il PalaPentassuglia per 72-77 grazie a un decisivo parziale di 13-0 nei minuti finali. Nella gara di ritorno, disputata il 19 gennaio 2025 al PalaDelMauro, Brindisi non riuscì a capitalizzare i 19 rimbalzi offensivi e i 70 tiri tentati, pagando le basse percentuali da tre (4/18) e cedendo 77-73. In quell’occasione, Mussini fu il miglior realizzatore con 17 punti, mentre Radonjic si distinse per i pugliesi con 6 punti e 10 rimbalzi.

Bucchi: “Ci crediamo, vogliamo andare avanti”

In vista del match, coach Piero Bucchi ha presentato così la sfida in casa brindisina: “Andiamo ad Avellino per cercare di disputare la miglior prestazione possibile. Il gruppo è coeso e consapevole delle ultime non buone prestazioni. Giochiamo fuori casa, con loro favoriti per campo e pronostico, ma possiamo sovvertire tutto. È una gara secca, si parte da zero e vogliamo vincere per allungare la stagione”.

Dove seguire il match

La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre) e in chiaro su RaiPlay, visibile anche via satellite Hotbird 13 in Europa e nel bacino del Mediterraneo, oltre che su Rai Italia per gli spettatori nel mondo. La diretta radiofonica sarà invece a cura di Radio Ciccio Riccio, media partner della Valtur Brindisi. La partita sarà poi disponibile anche on demand su RaiPlay.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author