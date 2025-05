Cerignola, cento volte Galo: un super Capomaggio per sognare la “B”

Cento volte Galo Capomaggio, il Cerignola si gode il suo gigante di mediana. Quella contro il Latina è stata la centesima presenza dell’argentino in gialloblù, i numeri parlano di un fuoriclasse: in riva all’Ofanto tredici gol, di cui ben sette giunti in questa stagione, che si può definire senza problemi quella della consacrazione.

Capomaggio fa la differenza, e non soltanto con i numeri: il classe ‘97 fa reparto da solo, fisicità, imperiosità ed una certa qualità palla al piede, oltre ad una visione di gioco, fuori dal comune, da mediano vero. Quest’anno si sono poi aggiunti i gol: alcuni di testa, sua specialità da sempre, altri di pregevole fattura con un destro che, talvolta, diventa fatato.

Il piattone contro il Catania, il rigore glaciale contro il Trapani, la giocata di Cava, tre momenti in cui, grazie a Galo, il Cerignola ha toccato il cielo con un dito. Ora i playoff, per cercare la gloria, per conquistare la meritata Serie B direttamente sul campo, con i colori che gli hanno permesso di diventare uno dei top in Lega Pro. Il Cerignola lo accolse nel 2022 dopo una stagione da record a Fasano in Serie D, otto gol, miglior score in carriera (finora), uno dei quali proprio contro gli ofantini, nel 3-3 del 30 gennaio 2022 che fece brillare gli occhi al ds Di Toro.

La scorsa estate Avellino e Catania ebbero il sentore che per Capomaggio, questa, sarebbe stata l’annata della consacrazione: lo sapeva anche il Cerignola, deciso – forte nel trattenerlo e metterlo al centro del progetto, perché chi lo ha detto che non si possa essere ambiziosi anche sul Tavoliere?

Quota 100 presenze ma si spera che il meglio debba ancora arrivare, Capomaggio guida un Cerignola che studia da big in vista dei playoff, per far sì che la Serie B non sia più soltanto un sogno.

