Basket B2/M, Lions Bisceglie: si comincia sulle tavole del PalaMazzola

Comincerà sulle tavole del PalaMazzola di Taranto, uno degli impianti più belli del sud, il percorso dei Lions Bisceglie nel campionato di Serie B2, quarto livello del basket italiano. Sabato 28 settembre (palla a due ore 17, ingresso gratuito) andrà in scena la gara valida per il turno inaugurale del girone G con il CJ Taranto.

Le sorti della compagine nerazzurra sono state affidate a coach Fabio Saputo che potrà contare sul prezioso supporto dell’assistente Vincenzo Virgallita nella conduzione di una squadra dall’età media relativamente bassa della quale Marcelo Dip e Juani Rodriguez saranno i principali riferimenti oltre che i giocatori più esperti.

Le intenzioni sono chiare: concorrere alle prime posizioni, centrare l’accesso alla fase playoff e consolidare il rapporto con il pubblico, al netto delle difficoltà logistiche che costringeranno ad attendere ancora per tornare a giocare sul parquet del PalaDolmen.

NERAZZURRI

La preseason è terminata e il tecnico bresciano, chiamato alla guida del team biscegliese, ha tracciato un bilancio positivo di queste settimane: «Abbiamo lavorato tanto e bene. Stiamo crescendo sia sotto il profilo della condizione fisica che sul piano dell’intesa». Sulla sfida di sabato: «Conosciamo poco di Taranto ma siamo consapevoli della necessità di fare una partita di livello per vincere, soprattutto in trasferta. Posso contare su un gruppo di ragazzi che dimostra la giusta attitudine al lavoro, qualità fondamentale per migliorare costantemente».

NOVITÀ IN ORGANICO

Gabriele Di Camillo, guardia classe 2004 (193 cm per 80 kg), farà parte del roster nerazzurro. Esterno con trascorsi in B Nazionale fra Cassino e Sant’Antimo, Di Camillo è un buon tiratore dalla distanza e difensore sui “piccoli”, pronto a dare il suo apporto e aggiungere energia sui due lati del campo.

GLI AVVERSARI

La formazione rossoblù, guidata da coach William Orlando, punta con decisione sulla componente territoriale: l’ossatura del gruppo è formata da giocatori tarantini come il play Gianluca Salerno (’93), l’esterno classe 1997 Daniele Pentassuglia, il lungo 28enne Domenico Bitetti e l’ala Sergio Invidia (24 anni), al quale si aggiungono l’esterno Matteo Giovara, l’ala Francesco Amorelli (2004) e il pivot Michael Facciolà (classe 2000), oltre ai giovanissimi Eugenio Gigante e Francesco Montanaro.L’obiettivo della dirigenza dello storico club jonico, retrocesso sul campo dalla B Nazionale al termine della passata stagione, è la salvezza.

ARBITRI E UFFICIALI DI CAMPO

L’incontro sarà diretto da Andrea Amatori di Brindisi e Francesco De Carlo di Lecce. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Giorgia Zicari di Taranto (cronometrista), Rosa Melucci di Taranto (addetta ai 24”), Maria Maggi di Pulsano e Silvia Pizzoleo di Taranto (statistici).

COPERTURA MEDIA

Non è prevista alcuna trasmissione in diretta della partita. Punteggio e statistiche disponibili in tempo reale (solo per abbonati) sull’applicazione Fip stats. Aggiornamenti al termine di ogni quarto sui canali social Lions, che riporteranno ulteriori contenuti prima, durante e dopo l’incontro. Il resoconto della gara, con altri dati e curiosità, sarà disponibile sul sito internet www.lionsbisceglie.com mentre gli eventuali highlights e ulteriori contenuti saranno pubblicati su Facebook, Instagram, Youtube e Tik Tok.

