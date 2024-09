Basket B2/M, CJ Taranto: Orlando ‘Siamo ancora un cantiere aperto’

Porte aperte del PalaMazzola. Il CJ Basket Taranto ha deciso di fare un grosso regalo ai propri tifosi, agli appassionati di pallacanestro e a tutta la città. In occasione dell’inizio del campionato di B interregionale, in casa con i Lions Bisceglie, ingresso libero alla struttura di Via Venezia.

La società del presidente Cosenza e del vicepresidente Conversano ci tiene ancora una volta a richiamare Taranto all’attenzione verso la propria squadra di pallacanestro, che riparte con rinnovato entusiasmo e con un roster composto per la maggior parte di tarantini, con tanti giovani e una base di ricambio generazionale garantito dalla Virtus Taranto Support_o.

A guidare il CJ Basket Taranto in questa nuova avventura ci sarà coach Williams Orlando che fa così il suo ritorno nella pallacanestro maschile. Queste le sue parole nell’intervista alla vigilia del match con il Bisceglie di Saputo, primo di una lunga serie di derby stagionali.

Allora coach, si parte, a livello personale che emozione prova a poche ore dall’esordio e dal suo ritorno “ufficiale” in un campionato maschile?

“Una bella sensazione, entusiasmo per questa nuova esperienza mista alla responsabilità che una panchina come quella del CJ si porta in dote”.

Di fronte c’è Bisceglie, primo di una lunghissima serie di derby, che avversario si troverà di fronte il suo CJ?

“La prima partita ha sempre un coefficiente di difficoltà molto alto, Bisceglie è una big del campionato che parte con ambizioni diverse rispetto alle nostre”.

Come sta la squadra e che aspettative ci sono intorno a questi ragazzi?

“Stiamo lavorando al completo da poco, siamo un po’ in ritardo nella preparazione. La sensazione che trasmette questa squadra è di un gruppo di ragazzi dediti al lavoro, disponibili e con tanta voglia di migliorare e fare bene. Per il momento le aspettative sono quelle di progredire allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, poi durante l’anno capiremo a cosa ambire in questo campionato”.

Un messaggio ai tifosi per inviarli a riempire gli spalti del PalaMazzola?

“La squadra è giovane, la società ha fatto sacrifici importanti perché Taranto potesse comunque avere una squadra in un campionato di B maschile. Spero che gli appassionati di basket apprezzino gli sforzi e questo progetto di ‘tarantinizzare’ la squadra e vengano in tanti a spingere questi ragazzi per cercare di andare oltre i nostri limiti attuali e cercare di rendere più dura possibile la vita a Bisceglie”.

Appuntamento dunque @ sabato 28 settembre al PalaMazzola di Taranto con ingresso libero da via Venezia, palla a due alle ore 17. Arbitri del match: Andrea Antonio Giuseppe Amatori di Brindisi e Francesco De Carlo di Lecce.

