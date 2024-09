Domenica di fuoco per la Nardò sportiva, impegni complicati per calcio e basket

Tra calcio e basket, il calendario dei fine settimana sportivi in quel di Nardò torna ad infoltirsi.

Quella dello scorso anno, si è alla fine dimostrata una stagione importante e ricca di soddisfazioni per i granata, che nella Serie D di calcio sono riusciti a vincere i playoff (pur senza conquistare la promozione in Lega Pro) ed invece nella Serie A2 di pallacanestro è stata compiuta la missione salvezza. Se il calcio è già ripartito, con le prime tre giornate di campionato consegnate in archivio, l’avvio stagionale del basket è invece alle porte. Domenica 29 settembre, infatti, al Pala San Giuseppe da Copertino di Lecce si terrà l’esordio nel girone unico di Lega2 di HDL. La sfida con Pesaro, nobile retrocessa, sa tanto di Davide contro Golia: un test scottante che vedrà di scena alle ore 18 sul parquet salentino una compagine costruita per tentare ancora la salvezza, ed una invece che ha come unico obiettivo il ritorno in Lega1. Il Toro potrà in compenso contare sul fattore campo, con la campagna abbonamenti che ha visto triplicare i numeri dello scorso anno, per un totale di circa 600 tessere sottoscritte. Test proibitivo, contro una formazione costruita per vincere, anche per il Nardò Calcio, che fra le mura amiche del Giovanni Paolo II ospiterà domenica alle 15.30 la blasonata Nocerina. Fino ad ora i granata hanno fatto il bello ed il cattivo tempo, vincendo le trasferte di Angri e Ugento, ma cadendo (male) in casa sia contro l’Andria in coppa, che contro il Matera in campionato. Mister De Sanzo proverà a sfatare questo tabù già domenica, contro una vera e propria corazzata. Gli appassionati sportivi neretini potrebbero, volendo, seguire entrambi gli eventi.

