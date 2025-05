Primo Maggio: Meloni, “Creati oltre un milione di posti di lavoro”

La premier: “Disoccupazione ai minimi, ma c’è ancora molto da fare”. Intanto i sindacati manifestano in piazza chiedendo più tutele e sicurezza

Nel giorno della Festa dei Lavoratori, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affidato ai social un messaggio in cui ha rivendicato i risultati ottenuti dal suo esecutivo in materia occupazionale. “Il lavoro è uno dei pilastri su cui questo Governo ha fondato la sua azione”, ha scritto.

“In due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila – ha aggiunto la premier -. Anche l’occupazione femminile ha toccato il livello più alto di sempre. La disoccupazione è ai minimi da 18 anni a questa parte”.

Meloni ha sottolineato anche l’impegno sul fronte della sicurezza sul lavoro: “Un impegno concreto che continua anche sul fronte della sicurezza, con nuove risorse, più controlli, incentivi e una forte spinta sulla prevenzione e sulla formazione”.

Ha poi concluso: “C’è ancora tanto da fare, ma la direzione è chiara. Buon Primo Maggio a chi lavora, a chi cerca un’occasione, a chi non si arrende e ogni giorno contribuisce, in tanti modi diversi, alla crescita dell’Italia”.

Sindacati in piazza: chiedono più tutele e sicurezza

Intanto, Cgil, Cisl e Uil hanno promosso tre manifestazioni unitarie per il Primo Maggio, riunite sotto lo slogan “Uniti per un lavoro sicuro”. La mobilitazione è stata dedicata al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con interventi dei tre segretari generali in altrettante piazze simboliche.

Maurizio Landini (Cgil) ha preso la parola ai Fori Imperiali a Roma, Daniela Fumarola (Cisl) si è recata a Casteldaccia, nel palermitano, mentre Pierpaolo Bombardieri (Uil) ha parlato da Montemurlo, in provincia di Prato.

Le località scelte sono luoghi segnati da tragedie sul lavoro, scelti per ricordare le vittime e ribadire con forza la necessità di prevenzione, controlli e investimenti a tutela dei lavoratori.

