Bari, “Uniti per un lavoro sicuro”: il Primo Maggio dei sindacati

BARI – In soli due mesi del 2025, 138 morti sul lavoro, +16% rispetto al 2024. Dietro i numeri, vite spezzate, famiglie distrutte. Nella provincia di Bari, a fronte di un basso tasso di occupazione, si registra un’incidenza altissima di infortuni mortali. In occasione del Primo Maggio, giornata simbolo delle battaglie per i diritti dei lavoratori, Cgil, Cisl e Uil di Bari si uniscono sotto lo slogan “Uniti per un lavoro sicuro” per denunciare l’emergenza delle morti sul lavoro e per promuovere un cambiamento reale e duraturo. Tra i temi centrali del comizio in via Sparano a bari, la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, divenuta una drammatica priorità nazionale

