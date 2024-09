Basket B/F, Dinamo Taranto: Gismondi ‘Abbiamo obiettivi più ambiziosi’

Sabato 28 settembre alle 19:30, il PalaMazzola di Taranto sarà teatro dell’inizio della stagione sportiva 2024/25 per la Dinamo Nuovi Orizzonti. La squadra ionica, guidata da coach Caricasole, affronterà il Fasano nel primo turno eliminatorio della Coppa Campania.

Il Fasano, rinforzato rispetto alla passata stagione, rappresenta un avversario ostico, ma Taranto potrà contare sulla tradizione cestistica locale e sulla concentrazione delle sue giocatrici. Il roster della Dinamo è un mix tra conferme, nuovi arrivi e giovani promesse provenienti dal vivaio, pronte a dimostrare il proprio valore dopo una significativa crescita tecnica.

La sfida è da “dentro o fuori”: solo una squadra proseguirà il cammino in Coppa. Le brindisine cercheranno vendetta dopo l’eliminazione subita un anno fa proprio per mano delle rossoblu, mentre Taranto punta a partire col piede giusto in una stagione che si prospetta ricca di emozioni.

Il capitano Francesca Gismondi ha dichiarato: “Abbiamo obiettivi più ambiziosi rispetto allo scorso anno. L’impatto con le nuove è stato positivo e stiamo lavorando tanto. Le under sono fondamentali per noi e il coach ci sta facendo lavorare sodo. Sarà una stagione impegnativa, ma daremo il massimo. Il supporto del pubblico sarà determinante.”

Appuntamento quindi a sabato al PalaMazzola per l’attesissima sfida tra Dinamo Nuovi Orizzonti e Fasano, con ingresso da via Venezia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author