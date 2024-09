Basket B2/M, Virtus Molfetta: esordio sul parquet di casa

I tempi delle chiacchiere e dei pronostici sono finiti: ora si fa sul serio. Domenica 29 settembre alle ore 18, il campionato di Serie B Interregionale prende il via, e la DAI Optical Virtus Basket Molfetta si prepara a disputarlo per il secondo anno consecutivo. L’esordio avverrà sul parquet di casa del Pala Poli, dove la Virtus affronterà i neroverdi del Basket Corato in un derby che si preannuncia acceso e avvincente.

Coach Fabbri e i suoi uomini sono determinati a partire con il piede giusto, consapevoli delle difficoltà che li attendono. Ripetere la straordinaria stagione dello scorso anno sarà complicato, soprattutto considerando il rinforzo dei roster avversari. Tuttavia, la Virtus ha già dimostrato di essere pronta a rispondere alle sfide della nuova stagione. Il sostegno del pubblico del Pala Poli sarà, come sempre, un elemento cruciale.

Durante la pre-season, la squadra ha lavorato intensamente per affinare i meccanismi di gioco. L’obiettivo del progetto Virtus è chiaro: valorizzare le giovani promesse del basket, sia nazionale che internazionale, costruendo un roster giovane ma già esperto. Le prime indicazioni sono state promettenti, ma c’è ancora spazio per migliorare. Il primo ostacolo sarà rappresentato dal Basket Corato, in un derby che vedrà due città distanti pochi chilometri pronte a darsi battaglia.

A fare il punto della situazione è il capitano della Virtus, Georgi Sirakov: “Ringrazio la società per la fiducia che ha riposto in me. Cercherò di ripagare questo ruolo sul campo e con la squadra. Ci attende una sfida difficile contro una squadra veloce come il Corato, ma saremo pronti sin dal primo minuto.”

Il Basket Corato, allenato da coach Juan Manuel Gattone, si presenta a questa nuova stagione con un roster giovane e rinforzato da giocatori d’esperienza come Guido Mariani, Stipe Jelic e Nikola Nonkovic. La sfida contro la Virtus sarà solo il primo di tanti incontri che promettono emozioni e spettacolo. Il countdown è finito, la palla a due è ormai vicina: che lo spettacolo abbia inizio.

