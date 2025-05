Serie B, Brescia a rischio -4: cambia la lotta salvezza?

La penalizzazione condannerebbe i lombardi alla Serie C. Il Frosinone sarebbe salvo, con Salernitana e Sampdoria ai playout

Un vero scossone si starebbe per abbatte sulla Serie B. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Brescia rischia una penalizzazione di 4 punti che cambierebbe radicalmente la classifica finale del campionato e i verdetti relativi alla salvezza e alla retrocessione.

Con il -4 in arrivo, la squadra lombarda scivolerebbe al terzultimo posto, finendo così in Serie C insieme a Cittadella e Cosenza. Il ribaltamento coinvolgerebbe anche Frosinone, Salernitana e Sampdoria, che beneficerebbero della nuova configurazione della graduatoria: i ciociari sarebbero salvi, la Salernitana andrebbe al playout con un piazzamento favorevole e la Sampdoria, inizialmente condannata alla retrocessione, sarebbe riammessa allo spareggio salvezza.

A questo punto, la gara già programmata per lunedì tra Salernitana e Frosinone sarà rinviata e successivamente annullata. Solo una volta che la penalizzazione diventerà ufficiale e definitiva verrà stilato il nuovo calendario del playout, che vedrà di fronte Sampdoria e Salernitana, con il ritorno da giocarsi allo stadio Arechi.

Crediti di imposta inesistenti

Secondo quanto ricostruito dalla Gazzetta, tutto è nato da un’irregolarità nei pagamenti fiscali di febbraio da parte del Brescia. La società del presidente Massimo Cellino avrebbe dichiarato di aver saldato le imposte utilizzando crediti d’imposta, rivelatisi poi inesistenti.

La Covisoc aveva avviato le verifiche già il 28 febbraio, ma l’attesa risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate è arrivata soltanto il 16 maggio. Il giorno dopo, il 17, gli atti sono stati trasmessi alla Procura federale, che ha subito inviato l’avviso di conclusione indagini nella giornata di domenica 18.

La rapidità della Figc nell’attivare la procedura disciplinare si è scontrata con i lunghi tempi burocratici dell’agenzia fiscale, che hanno ritardato il provvedimento e, di fatto, scombussolato l’intera chiusura del campionato cadetto. Ora si attende solo l’ufficialità del provvedimento per riscrivere definitivamente la classifica e pianificare le nuove sfide salvezza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author