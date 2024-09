Basket A2/M, record di abbonamenti per Hdl Nardò

Si è chiusa nella serata di venerdì 27 settembre la campagna abbonamenti 2024/2025 dell’Hdl Nardò Basket, con un risultato straordinario: 624 tessere vendute, il miglior risultato di sempre per il club.

Lanciata ad agosto con il claim “Ho imparato a sognare”, la campagna ha registrato un triplo di abbonamenti rispetto alla scorsa stagione, coinvolgendo un numero mai visto prima di tifosi granata.

Il quarto anno consecutivo nella seconda serie nazionale di pallacanestro ha risvegliato l’entusiasmo dei supporter di Nardò e del Salento, attratti dall’idea di affrontare squadre blasonate e ambiziose. I prezzi abbordabili degli abbonamenti hanno favorito una partecipazione diffusa, con l’obiettivo di riempire le tribune del Pala San Giuseppe da Copertino di Lecce. Per i possessori di abbonamento, ogni partita avrà un costo medio di 8 euro in Tribuna A, 6,4 euro in Tribuna B e 4 euro in Gradinata.

“Siamo partiti da un numero incredibile, 624 abbonamenti – ha commentato il GM Paolo Avantaggiato -, un risultato che testimonia l’affetto e il sostegno per il nostro club. Questo dimostra come la passione per il Toro si sia estesa non solo a Nardò, ma a tutto il Salento, rendendo la nostra squadra un punto di riferimento per il basket nel territorio. Abbiamo lavorato duramente e ora ci prepariamo al meglio per il debutto”.

Il debutto in campionato è previsto per domani, domenica 29 settembre, con la sfida casalinga contro Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Palla a due alle ore 18 presso il Pala San Giuseppe di Lecce.

