Potenza Calcio e Fondazione a sostegno del progetto Dodai e della portineria di quartiere

Prosegue l’impegno del Potenza Calcio e della Fondazione Potenza Futura nel sociale. Il club rossoblù ha aderito con entusiasmo alla giornata dedicata allo scambio di materiale sportivo, donando t-shirt, cappellini, sciarpa e borse ufficiali presso la portineria di quartiere negli spazi antistanti la Torre Guevara. L’iniziativa è parte del progetto “DoDai”, finanziato dal Dipartimento Politiche della famiglia e dal Comune di Potenza, che prevede una serie di incontri in luoghi diversi della città allo scopo di diffondere semi di comunità.

La portineria sociale che ha ospitato l’appuntamento rappresenta un presidio unico in Italia, dove giovani con disabilità operano quotidianamente a servizio della comunità. Il progetto “A porte aperte” coinvolge quattro realtà associative del territorio: Associazione Italiana Persone Down, in qualità di capofila, Associazione Lucana Autismo, ANGSA – Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici e La luna al guinzaglio. Gli operatori della portineria, veri e propri portinai di quartiere, si occupano di una vasta gamma di attività: dal supporto per le prenotazioni sanitarie alla consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari, fino alla raccolta di mozziconi e alla cura degli spazi pubblici adiacenti.

Alla consegna del materiale sportivo hanno partecipato il Presidente del Potenza Calcio Donato Macchia e la Direttrice della Fondazione Potenza Futura Federica D’Andrea. Il club ha inoltre ricevuto speciali token del progetto DODAI, utilizzabili per lo scambio con oggetti messi a disposizione dalla portineria.

Presenti all’evento anche l’Assessore allo Sport del Comune di Potenza Gerardo Nardiello, l’assessora alle Politiche sociali Anna Grieco, la coordinatrice del progetto “A porte aperte” Roberta Maulà e la referente del progetto DODAI Annabella Santangelo.

Tra sorrisi, dialogo e momenti di condivisione, l’iniziativa ha ribadito il valore della portineria come punto di incontro per la città e come primo importante passo verso l’inclusione lavorativa per tanti giovani con disabilità. Un altro segno concreto dell’impegno del Potenza Calcio e della sua Fondazione nel promuovere solidarietà, partecipazione e cittadinanza attiva.

