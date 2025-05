Basket B2/M, Lions Bisceglie: domenica il debutto nei playoff contro Piazza Armerina

Nonostante le difficoltà logistiche stagionali, Bisceglie ha raggiunto nuovamente i playoff della Serie B2 di basket. Un traguardo raggiunto con temperamento e forza d’animo, che hanno permesso l’aggancio al sesto posto in graduatoria. Nella prima gara degli spareggi, i nerazzurri affronteranno Piazza Armerina per l’accesso alle semifinali. Si comincia con Gara 1 di domenica al ‘Pala Ferraro’ alle 19:30, mentre il secondo atto andrà in scena mercoledì 14 alle ore 20:30 sul parquet del PalaPanunzio di Molfetta.

Con serenità e fiducia, Dip e compagni hanno lavorato sui dettagli nel corso della settimana, mostrando un’incoraggiante condizione fisica complessiva. Coach Saputo e il suo assistente Virgallita hanno preparato Gara1 fin nei minimi particolari, prima della partenza in areo per Catania prevista per domenica mattina. Il valore del roster dei siciliani è indiscutibile, con l’esperienza di Paolo Rotondo, il talento di Marco Laganà e l’esplosività del nazionale paraguaiano Vincenzo Ochipinti autentici perni del sistema in un organico profondo e di assoluto rilievo. La consapevolezza di dover offrire una prestazione di alta caratura per imporsi non spaventa però i pugliesi, cresciuti esponenzialmente nel corso della stagione.

L’incontro sarà diretto da Luca Mogavero di Bellizzi (Salerno) e Mattia Mandato di San Nicola la strada (Caserta). La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del club di casa. Punteggio e statistiche disponibili in tempo reale (solo per abbonati) sull’applicazione Fip stats. Aggiornamenti al termine di ogni quarto sui canali social Lions, che riporteranno ulteriori contenuti prima, durante e dopo l’incontro. Il resoconto della gara, con altri dati e curiosità, sarà disponibile sul sito internet del club nerazzurro www.lionsbisceglie.com mentre gli highlights e ulteriori contenuti saranno pubblicati sulle varie piattaforme (Facebook, Instagram, Youtube e Tik Tok). Biglietti in vendita esclusivamente al botteghino dell’impianto. Tagliando intero al prezzo di 10 euro, ridotto a 5 euro per gli Under 14.

