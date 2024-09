Basket C/M, Giuseppe Ippedico e Clean Up Molfetta si dicono addio

Da capitano ad ex. Giuseppe Ippedico e la Clean Up Molfetta si dicono addio: è ufficiale la rescissione del vincolo sportivo tra l’atleta classe ’97 e il sodalizio biancorosso che milita nel torneo di Serie C interregionale.

Il play e guardia alto 185 centimetri, dotato di un tiro letale dalla media-lunga distanza, un buon playmaking e ottima solidità in fase difensiva, ha deciso di lasciare la sua città, Ruvo di Puglia, e il club del presidente Solimini rescindendo il contratto sportivo: la decisione è prettamente personale. «È arrivata un’occasione lavorativa e ne ho preso atto, mettendo al corrente tutti sin dai primi istanti – ha detto Ippedico -. I pensieri sono davvero tanti e difficilmente riesco ad esprimerli».

L’ormai ex atleta molfettese può vantare un bagaglio di esperienze di rispetto, avendo esordito e realizzato i primi punti in Lega Due con i Roseto Sharks nel 2014/15, accumulato minuti importanti con le maglie dell’Igea Barcellona Pozzo di Gotto e dell’Udas Cerignola tra il 2016 e il 2018, entrambe in serie B Nazionale, e ricoperto più volte il ruolo di capitano della Tecnoswitch Ruvo di Puglia con la quale ha ottenuto una promozione da protagonista in serie B nella stagione 2018/2019.

Nel 2020, poi, l’arrivo a Molfetta, in un’esperienza durata meno di due mesi a causa del Covid-19 e nel 2022, dopo essersi diviso fra la Tecnoswitch Ruvo e la Libertas Altamura, il ritorno in maglia biancorossa «dove ho trascorso gli ultimi due anni e mezzo in un clima decisamente positivo e bello vissuto insieme, ho lasciato un pezzo di cuore e di questo ne sarò grato per sempre», ha detto Ippedico.

Fra i suoi ricordi «le iniziative promosse con i Ballers, le associazioni con i ragazzi in difficoltà, gli incontri sul sociale e le stagioni sportive vissute a 360 gradi che rimarranno impresse per sempre con me». Ippedico, quindi, uno dei protagonisti dell’ultima stagione sportiva, ha deciso di salutare e di intraprendere una nuova avventura, «ma chissà cosa potrebbe riservarci il futuro, un domani. A una settimana dall’inizio del campionato di C ringrazio la società per la disponibilità concessami nel prendere una decisione molto importante. Auguro un grande in bocca al lupo a tutti per il prosieguo della stagione», ha concluso.

Il club, tuttavia, non rimarrà con le mani in mano: nei prossimi giorni, infatti, sarà ufficializzato l’ultimo arrivato in casa Clean Up Molfetta che si sta già allenando agli ordini di coach Gesmundo.

