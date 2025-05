Tacente lancia Noi Taranto: “Una squadra per il bene comune”

L’aspirante sindaco e Luigi Agrusti hanno presentato i 32 candidati della lista civica

Nella suggestiva cornice della città vecchia di Taranto, presentata ufficialmente la lista civica “Noi Taranto”, nata a sostegno della candidatura a sindaco di Francesco Tacente. L’evento ha registrato una forte partecipazione di cittadini e sostenitori, che hanno accolto con entusiasmo i 32 candidati consiglieri della nuova formazione ispirata a valori cristiani, centristi e moderati.

L’incontro, moderato dalla giornalista Miriam Tripaldi, è stato aperto dal portavoce della lista e consigliere comunale uscente Luigi Agrusti, che ha illustrato il progetto civico e ha presentato i candidati, ringraziando chi ha creduto nella proposta politica di “Noi Taranto”.

I candidati provengono da esperienze differenti, ma sono uniti dall’impegno concreto per il bene della comunità e dalla volontà di rompere con la vecchia politica degli interessi”, ha evidenziato Agrusti. La lista intende proporsi come punto di riferimento per chi vuole contribuire al rilancio del territorio attraverso partecipazione attiva e responsabilità.

A concludere l’iniziativa è stato Francesco Tacente, che ha illustrato i punti centrali del programma elettorale: trasparenza amministrativa, miglioramento dei servizi pubblici, sostenibilità ambientale e coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali. “Vogliamo riportare fiducia nella politica partendo dalle persone. Abbiamo formato una squadra credibile, competente e radicata nel territorio”, ha dichiarato Tacente, accolto da un lungo applauso.

La serata ha visto la partecipazione calorosa di numerosi rappresentanti del tessuto sociale ed economico locale, confermando il crescente interesse per il nuovo progetto civico.

Noi Taranto proseguirà ora il proprio percorso con un tour nei quartieri della città, per raccogliere idee, confrontarsi con i residenti e rafforzare il rapporto con il territorio in vista della tornata elettorale.

