Bari, una mostra per riflettere sul valore universale dell’acqua

Apuliae Acqua, una collettiva tra arte contemporanea e identità pugliese

L’acqua, elemento primordiale e simbolo universale di vita, è la protagonista assoluta di Apuliae Acqua – L’arte racconta l’acqua, la nuova e suggestiva collettiva d’arte promossa da Acquedotto Pugliese e Accademia Pugliese delle Scienze. Il progetto, ideato dai presidenti Domenico Laforgia ed Eugenio Scandale, coinvolge 31 artisti in un racconto visivo che attraversa pittura, scultura, fotografia, installazioni e videoarte.

La mostra si sviluppa in due sedi significative per la città di Bari: Villa La Rocca, storica dimora ottocentesca immersa nel campus universitario e sede dell’Accademia, e il Palazzo dell’Acqua, edificio in stile Liberty-Romanico impreziosito dagli interventi decorativi di Duilio Cambellotti.

“L’acqua è parte della nostra identità – ha affermato Laforgia – e con questa mostra vogliamo riaffermare il legame profondo tra la Puglia e una risorsa da custodire, attraverso il linguaggio potente e coinvolgente dell’arte”.

Il percorso espositivo vuole essere un invito alla riflessione su memoria, sostenibilità e futuro, restituendo centralità al tema dell’acqua nel dibattito pubblico. “Un bene comune – ha sottolineato Scandale – che attraverso la sensibilità degli artisti si rivela nella sua pienezza semantica, con uno sguardo consapevole e interdisciplinare”.

L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per il centenario dell’Accademia e mira a promuovere un uso consapevole delle risorse naturali, come evidenziato anche dalle assessore Paola Romano (Comune di Bari) e Serena Triggiani (Regione Puglia), che hanno rimarcato il valore educativo, culturale e ambientale del progetto.

Curata da Christine Farese Sperken, con la consulenza di Iginio Iurilli e Giuseppe Sylos Labini, e un contributo tematico iniziale di Rosalba Branà, la mostra è accompagnata da un catalogo edito da Quorum Edizioni, a cura dello storico dell’arte Nicola Zito.

Apuliae Acqua sarà visitabile fino al 14 luglio

Villa La Rocca : lunedì-venerdì ore 8:30-13:30, mercoledì anche 16:00-20:00

: lunedì-venerdì ore 8:30-13:30, mercoledì anche 16:00-20:00 Palazzo dell’Acqua: sabato e domenica mattina, su prenotazione per visite guidate.

Un’occasione per lasciarsi ispirare dall’acqua e scoprire, attraverso l’arte, nuove prospettive su una risorsa che è al tempo stesso bene primario, identità culturale e sfida per il futuro.

