Approvata legge su partecipazione utili, Iaia: “Orgogliosi del risultato”

“Vince il gioco di squadra, un traguardo condiviso con la Cisl. Ora, imprenditori e lavoratori nella stessa direzione”

“L’approvazione definitiva della legge sulla partecipazione dei lavoratori agli utili delle imprese rappresenta il frutto di un importante percorso democratico, nato dal confronto tra istituzioni e parti sociali. In particolare, va riconosciuto il ruolo fondamentale della Cisl, promotrice della proposta, che ha saputo coinvolgere migliaia di cittadini attraverso la raccolta firme”. Lo ha dichiarato in una nota Dario Iaia. deputato di Fratelli d’Italia e presidente provinciale del partito a Taranto.

Secondo l’onorevole, la nuova norma costituisce “uno strumento concreto per dare finalmente attuazione all’articolo 46 della Costituzione, che prevede la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese”. Un passaggio che Iaia definisce “motivo di orgoglio”, sottolineando come questa riforma possa rafforzare il legame tra lavoratori e imprenditori.

“La direzione è quella giusta – ha aggiunto –, perché favorisce un superamento del conflitto tra le parti, promuovendo invece una visione strategica condivisa, moderna e orientata al gioco di squadra”.

L’intervento del parlamentare si inserisce nel dibattito seguito all’approvazione della legge, salutata da più parti come un punto di svolta nel panorama delle relazioni industriali italiane. “La collaborazione con la Cisl ha dimostrato che quando il dialogo è costruttivo, si possono ottenere risultati importanti per il Paese e per il mondo del lavoro”, ha concluso Iaia.

