Futsal C1/M, Azzurri Conversano: Gianpiero Giliberti lascia la panchina

Gli Azzurri Conversano e il tecnico Gianpiero Giliberti si separano al termine di una stagione vissuta tra esaltanti vittorie e difficoltà improvvise. La società, attraverso il presidente Mino De Girolamo, ha comunicato nei giorni scorsi al tecnico putignanese la decisione di non proseguire il rapporto nella stagione 2025/26.

“Ringrazio mister Giliberti per l’impegno e la determinazione mostrati durante il campionato. È stata una stagione anomala: siamo partiti con entusiasmo e ci siamo affacciati nelle zone alte della classifica, ma poi abbiamo pagato un conto pesante nel girone di ritorno”, ha dichiarato il presidente. A pesare, oltre alla pressione accumulata nei primi mesi, anche gli infortuni a giocatori chiave come Amrani, Lioce e Florio.

Nonostante le difficoltà, non mancano i ricordi positivi. “Il successo all’esordio contro Cassano ci ha dato slancio, e abbiamo toccato l’apice con le vittorie interne su Barletta, Cus Bari e Polignano”. Tuttavia, la società ha deciso di cambiare rotta per dare una scossa all’ambiente in vista della prossima stagione.

Da parte sua, Giliberti ha affidato ai social il suo congedo, salutando con gratitudine il club: “Si chiude un capitolo importante. È stato un viaggio intenso, fatto di emozioni e sfide vissute con persone straordinarie. Ringrazio società, staff, giocatori e tifosi: mi avete arricchito dal punto di vista umano e sportivo”.

Si conclude così un ciclo che ha visto l’allenatore guidare con passione e ambizione la squadra conversanese, riuscendo a condurla alla salvezza all’ultima giornata. Ora per entrambe le parti si apre una nuova fase: il club è al lavoro per individuare il successore, mentre per Giliberti si prospetta una nuova tappa della carriera nel mondo del futsal.

