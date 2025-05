Torre Santa Susanna, il SAP ricorda Carmelo Magli in occasione del Memorial Day

Una manifestazione che si inserisce nel contesto del “Memorial Day SAP” (Sindacato Autonomo di Polizia), la campagna nazionale promossa annualmente per onorare la memoria delle vittime della mafia, del terrorismo e del dovere, è stata promossa a Torre Santa Susanna per venerdì 16 maggio. In tale occasione, sarà solennemente intitolata una rotatoria alle “Vittime di tutte le mafie”, un gesto simbolico ma dal forte valore civico e culturale. All’evento prenderanno parte rappresentanti istituzionali del SAP tra cui il Segretario Regionale Francesco Pulli, il Vice Segretario Regionale Gianpiero Iaia, il Segretario Provinciale di Brindisi Francesco Naccarato e il Segretario Aggiunto Roberto Belfiore. Sarà una significativa occasione di testimonianza e riflessione condivisa con le istituzioni e la cittadinanza. A seguire, presso l’Aula Consiliare del Comune, si terrà un importante convegno dal titolo “Genesi ed evoluzione della criminalità organizzata”, che vedrà la partecipazione di autorevoli relatori del panorama giudiziario e istituzionale.

“Nel corso della serata – informano dal SAP di Brindisi – sarà reso un sentito omaggio al collega della Polizia Penitenziaria Carmelo Magli, barbaramente assassinato all’uscita del carcere di Taranto il 17 novembre 1994, vittima di un vile agguato mafioso. La sua memoria sarà onorata come simbolo del sacrificio e dell’impegno quotidiano degli uomini e delle donne delle forze dell’ordine”.

L’agente Carmelo Magli di Francavilla Fontana è stato riconosciuto dal Ministero dell’Interno “Vittima del Dovere”. Il 19 settembre 2017 è stato insignito della Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Memoria.

