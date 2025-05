Vittime di mafia, Anm Bari e il Maggio della Memoria

BARI – Promuovere l’antimafia sociale e il ricordo delle vittime innocenti collaborando con le scuole, le università, le associazioni. È questo l’obiettivo dell’iniziativa ‘Maggio della memoria’, voluta dalla giunta esecutiva dell’Anm di Bari. Alcuni appuntamenti ci sono già stati in alcuni istituti superiori di Bari e provincia, altri sono in programma per tutto il mese di maggio. Sono però due le date principali dell’iniziativa: il 15 maggio, al cinema ‘Galleria’ di Bari, verrà proiettato il docufilm ‘Falcone e Borsellino, il fuoco della memoria’, aperto alla cittadinanza. La seconda data è quella proprio del 23 maggio, giorno dell’anniversario della strage di Capaci, con un concerto in memoria delle vittime innocenti di mafia a cura dell’orchestra del conservatorio ‘Niccolò Piccinni’ di Bari.

