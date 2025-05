Potenza, controlli e multe a proprietari di cani e per errato conferimento dei rifiuti

POTENZA – Proseguono ininterrottamente, così come richiesto dal sindaco Vincenzo Telesca, i controlli della Polizia Locale nella città, anche nei primi mesi del 2025, con pattuglia in divisa e in borghese, anche in abiti civili, sia nel turno antimeridiano sia pomeridiano, per contrastare la mancata raccolta delle deiezioni canine da parte di alcuni proprietari o conduttori e l’abbandono dei rifiuti in spregio alle disposizioni normative in materia.

Sette i conduttori sanzionati nel centro storico della città di cui cinque per non aver riversato acqua nell’area interessata dalle deiezioni liquide prodotte dai cani (come previsto dall’Ordinanza Sindacale n. 34/2023) e due per mancata raccolta delle deiezioni solide in violazione di quanto disposto dagli articoli 22 e 27 del Regolamento per il benessere animale e lotta al randagismo, approvato con delibera del Consiglio comunale di Potenza numero 108 del 2013. Altri due conduttori sono stati sanzionati fuori dal centro storico per aver omesso di condurre l’animale al guinzaglio in luogo pubblico, in violazione di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 18 e dell’art. 27 del già citato Regolamento. Tre, invece, gli individui provenienti da altri comuni e scoperti a conferire, nelle postazioni stradali, i rifiuti solidi urbani prodotti al di fuori del territorio comunale, in violazione di quanto disposto dall’ordinanza Sindacale n. 108/2020; altre due persone sanzionate per aver depositato rifiuti solidi urbani nei cestini, o in prossimità degli stessi, nel centro storico della città, in violazione di quanto disposto dall’ordinanza Sindacale del Comune di Potenza n. 99/2017. Euro cinquanta la sanzione per ciascun verbale.

“Sanzionare questi tipi di comportamento – spiega la Comandante Santoro – è un fallimento per una società che si definisce civile. L’appello a proprietari e conduttori dei cani è di assumersi sempre la responsabilità dei propri animali e, a chi deposita rifiuti, di attenersi ai provvedimenti emessi in merito, che disciplinano tempi e modalità per il conferimento. Comportamenti rispettosi di questo tipo di norme aiutano a tracciare il livello di civiltà di una comunità e a restituire un ambiente comune pulito e decoroso”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author