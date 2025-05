“Spegniamo TeleMeloni”: protesta PD Puglia davanti sede Rai Bari

Manifestazione per chiedere spazio informativo sui referendum dell’8 e 9 giugno

“Spegniamo TeleMeloni, accendiamo la democrazia”: è questo lo slogan scelto dal Partito Democratico della Puglia per il presidio organizzato per le 11.30 di lunedì 19 maggio davanti alla sede Rai di Bari.

La mobilitazione, promossa dal segretario regionale Domenico De Santis, si inserisce nel quadro della protesta nazionale lanciata dal Partito Democratico contro il blackout informativo che starebbe colpendo i referendum dell’8 e 9 giugno, secondo quanto denunciato dai promotori.

Il presidio mira a richiamare l’attenzione sull’assenza di spazi informativi adeguati dedicati al tema da parte del servizio pubblico radiotelevisivo. I dati dell’Agcom parlano chiaro: solo lo 0,62% del tempo di trasmissione è stato finora dedicato alle consultazioni referendarie, una quota giudicata irrilevante rispetto all’importanza delle tematiche in gioco.

“Il diritto all’informazione è sancito dalla Costituzione e il servizio pubblico ha il dovere di garantirlo — spiegano i promotori —, ma l’atteggiamento attuale della Rai va in direzione opposta, negando ai cittadini l’accesso al dibattito su questioni che riguardano direttamente il futuro democratico del Paese”.

Alla manifestazione parteciperanno anche parlamentari del PD e rappresentanti istituzionali, che chiedono maggiore equilibrio, pluralismo e spazi adeguati per il confronto pubblico. Un richiamo forte alla responsabilità del servizio pubblico, in un momento che per il partito rappresenta un vero banco di prova per la tenuta democratica dell’informazione in Italia.

