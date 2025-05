Lizzano, viola sorveglianza speciale: arrestato dai carabinieri

Nel corso della serata di lunedì 29 aprile, i carabinieri di Lizzano (Taranto) hanno arrestato un uomo di 43 anni per violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale, che impone l’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza.

Durante un servizio di pattugliamento nel centro di Lizzano, i militari hanno notato e riconosciuto l’uomo a bordo di un autobus di linea proveniente da Taranto. Una presenza anomala poiché il soggetto, sottoposto a sorveglianza speciale, era tenuto a rimanere all’interno del territorio comunale di Lizzano.

I carabinieri lo hanno immediatamente fermato per accertare l’eventuale esistenza di validi e documentati motivi che potessero giustificare l’allontanamento. Non avendo riscontrato alcuna legittima ragione, lo hanno dichiarato in arresto ed è stato trasferito nel carcere di Taranto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author