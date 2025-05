La Berliner Philharmoniker diretta da Muti al Petruzzelli di Bari

BARI – Un incontro italo – tedesco che si riflette anche nella selezione musicale con la Sinfonia dell’opera “Guglielmo Tell” Gioachino Rossini, le “Quattro stagioni” dai Vespri siciliani di Giuseppe Verdi e di Johannes Brahms la Sinfonia n. 2 in Re maggiore. Per celebrare i loro 143 anni di storia, ogni anno il 1° maggio la Berliner Philharmoniker si esibiscono in un luogo di particolare importanza per la cultura europea e quest’anno hanno scelto il Teatro Petruzzelli di Bari. Con questo concerto l’orchestra commemora non solo la sua fondazione, avvenuta il 1° maggio 1882, ma mette anche in risalto il patrimonio culturale comune dell’Europa. A dirigere gli orchestrali tedeschi, come di consueto in questa occasione e dal 1991 il maestro Riccardo Muti. Non solo i Berliner non sono mai stati a Bari. Le presenze della Filarmonica tedesca sono rarissime in Italia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author