Bari: sfregiato il parco di Via Oberdan appena inaugurato

BARI – 1 Maggio 2025 – A Bari nuovo atto vandalico su una struttura fresca di inaugurazione, e la storia sì ripete, profondo sdegno e amarezza nelle parole della Presidente del Municipio I Ferretti dopo che il parco di via Oberdan, inaugurato appena dieci ore prima, è stato vandalizzato con scritte sui muri. Il messaggio di denuncia, pubblicato sulla sua pagina istituzionale facebook, esprime chiaramente la frustrazione per un atto che viene percepito come uno “sfregio” a un luogo recentemente restituito alla comunità.

Il parco era stato concepito come uno spazio di “luce, verde e colori” destinato alla socialità, strappato, come si sottolinea, al “buio di attività illecite”. La scoperta delle imbrattature ha suscitato forte disappunto nell’amministrazione comunale, che non intende tollerare “ogni tipo di violazione”.

Nel suo messaggio, la Presidente Ferretti si rivolge direttamente ai vandali, invitandoli a “vergognarsi” e avvertendoli di non sentirsi “troppo sicuri di farla franca sempre”. Con un tono fermo, auspica che i responsabili possano essere individuati e costretti a ripristinare il muro danneggiato, arrivando persino a chiedere scusa per il loro gesto incivile.

L’episodio getta un’ombra sulla recente inaugurazione del parco, un’iniziativa pensata per migliorare la qualità della vita nel quartiere e promuovere la convivenza civile. L’auspicio è che le autorità competenti riescano a identificare i responsabili di questo atto vandalico e a far sì che il loro gesto non rimanga impunito.

