Basket B2/M: Virtus Matera, stagione chiusa a testa altissima

È mancata solamente la ciliegina sulla torta ad una seconda metà di stagione davvero straordinaria. L’Ondatel Virtus Matera accarezza il sogno di approdare ai play off, cedendo il passo a Bisceglie negli ultimi minuti di una partita che ha visto i lucani crollare negli ultimi 10 minuti. Un po’ come accaduto dieci giorni prima contro Avellino, quando già al Pala Sassi poteva essere staccato il pass.

Alla fine, però, Rubinetti e compagni si sono arresi a due squadre più esperte, partite con obiettivi d’alta quota in stagione. Biancoazzurri che salutano la stagione a testa altissima, in un’annata che ha segnato il ritorno del basket materano in un campionato di caratura nazionale a cinque anni dall’ultima volta. Resta la soddisfazione di essere riusciti a raddrizzare una stagione partita davvero male con il rischio retrocessione che a fine 2024 serpeggiava dalle parti del Pala Sassi.

L’arrivo in panchina di Roberto Miriello, coach di esperienza e soprattutto perfetto conoscitore dell’ambiente materano è stata la marcia in più ad una squadra che da inizio 2025 è stata ai limiti della perfezione. Prima la qualificazione, quasi insperata, ai play-in. Poi, il sogno accarezzato di approdare ai play off, nonostante il gap di punti in classifica con molte squadre.

Ovviamente perdere non fa mai piacere ma è anche vero che bisogna avere le giuste consapevolezze del cammino fatto. E soprattutto, ripartire da questi ultimi mesi. Temi che in casa Ondatel Virtus Matera saranno affrontati nei prossimi giorni per cominciare a programmare il futuro, frutto dell’esperienza di questa annata e provando anche a raggiungere traguardi che quest’anno sono sfumati per il rotto della cuffia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author