Bari, l’Esercito Italiano celebra i suoi 164 anni di storia

BARI – “Tecnologia, Valori e Addestramento”. Sono questi gli assi portanti a cui si ispira l’Esercito Italiano che arriva a Bari in una quattro giorni che celebra i 164 anni della costituzione del corpo. Ad aprire i festeggiamenti previsti per tutto il fine settimana, il “Villaggio Esercito” allestito in Piazza della Libertà, alla presenza del capo di Stato Maggiore Carmine Masiello. Si tratta di un’area in cui i cittadini possono cimentarsi in diverse attività legate al mondo militare fra cui il percorso di military fitness, l’arrampicata su parete di roccia artificiale, il simulatore di volo e visitare una mostra statica di mezzi e materiali in dotazione all’Esercito Italiano, tra cui il laboratorio mobile Cbrn (chimico, biologico, radiologico e nucleare) con quadrupede robotizzato, gli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (droni), i sistemi di targeting (armi contro-drone).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author