Divisione Regionale 1 – ASD Messapica Basket Ceglie in corsa per la serie C

CEGLIE MESSAPICA- Finale per l’accesso al campionato di serie C. Giovedì 1 maggio alle 19.00, nel Palasport 2006 Ceglie, gli uomini di coach Damiano Faggiano, ex giocatore che ha calcato i più importanti palazzetti d’Italia, si presentano all’appuntamento decisivo di una stagione esaltante. Dopo una combattuta e appassionante regular season e le cinque giornate di Poule Play off del girone B, la squadra giallo blu affronta l’Adriatica Industriale Virtus Corato, seconda classificata del girone A. “Un percorso – ha dichiarato coach Faggiano – molto interessante che ci ha visto partire, a inizio stagione, con tre punti di penalizzazione. Recuperare non era semplice. Abbiamo fatto veramente un miracolo. Nelle difficoltà la squadra si è compattata. C’è tanta attesa, in città si respira un’atmosfera frizzante. Mancano gli ultimi step ma siamo carichi anche perché abbiamo recuperato gli infortuni.”

