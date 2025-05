Taranto, calcinacci cadono dal quinto piano: ferito un uomo

Tragedia sfiorata al quartiere Tamburi: 55enne colpito alla testa, ma non in pericolo di vita

Sfiorata la tragedia nella serata di mercoledì 30 aprile a Taranto, dove un uomo di 55 anni è stato colpito alla testa da calcinacci caduti da un edificio. L’episodio si è verificato in via Orsini, nel quartiere Tamburi, quando frammenti di materiale si sono staccati dal quinto piano di uno stabile, centrando in pieno il passante.

Alcuni cittadini presenti sulla scena hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Il ferito (M. G.) è stato trasportato d’urgenza all’ospedale SS. Annunziata, dove i medici hanno deciso di trattenerlo in osservazione fino alle 5.00 del mattino successivo, giovedì 1° maggio. L’uomo ha riportato lesioni alla testa e a un occhio, con una prognosi stimata di almeno 25 giorni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi, e i vigili del fuoco, incaricati di mettere in sicurezza l’area interessata, successivamente transennata per prevenire ulteriori rischi.

Tutta la documentazione relativa all’accaduto è stata trasmessa all’autorità giudiziaria, la quale valuterà se avviare un’indagine formale sull’incidente. (In basso, il 55enne ferito dai calcinacci – foto Antenna Sud)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author