Bari, Leccese incontra i residenti di Loseto

BARI – Il secondo lotto di parco Mizzi ma non solo. Un momento di confronto con i cittadini che vivono le periferie. Riparte da Loseto – zona est della città – il tour nei quartieri del capoluogo del sindaco di Bari, Vito Leccese, che nelle scorse ore ha incontrato i residenti di quello che è uno dei rioni più giovani della città. Obiettivo: capire cosa non va, ciò che si può fare per migliorare la vivibilità e supportare nei percorsi di integrazione i cittadini.

Leccese ha definito l’incontro “movimentato”. I residenti di Loseto, infatti, hanno posto molte richieste al sindaco e manifestato ciò che si potrebbe fare per non sentirsi più periferia. Primo tra tutti il completamento di parco Mizzi atteso ormai da tempo.

