Basket B2/M, Virtus Molfetta: sconfitta contro Messina nell’ultimo impegno stagionale

La DAI Optical Virtus Molfetta chiude la stagione 2024/2025 nell’insolita cornice del Pala Panunzio con una sconfitta contro la Basket School Messina. Nonostante l’impegno profuso dai biancazzurri, i siciliani espugnano il palazzetto con un successo per 54-76. Cala il sipario, dunque, su una stagione complicata, in cui tuttavia la società del Presidente Andrea Bellifemine ha dimostrato di sapere e poter contare sui giovani, regalando ai tifosi e a tutta la piazza molfettese una pallacanestro innovativa e genuina.

Nonostante la sconfitta, i tifosi biancazzurri possono sorridere: la prossima stagione, infatti, vedrà nuovamente ai nastri di partenza il capitano Georgi Sirakov, il quale si legherà alla DAI Optical per un altro anno: “Ho compiuto una scelta di cuore”, ha affermato il capitano a fine partita, nonostante un match non fortunato per lui, essendo stato costretto ad uscire per un colpo subito al volto a metà del secondo quarto per poi rientrare a risultato praticamente acquisito.

