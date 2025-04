Basket B2/M, Dinamo Brindisi: sconfitta all’overtime contro Angri chiude la stagione

Si chiude con una sconfitta all’overtime la stagione della Dinamo Brindisi. I biancazzurri cedono in casa ad Angri Pallacanestro 84-86, al termine di una sfida combattuta che chiude ufficialmente i Play-In Gold. Una stagione comunque esaltante per i pugliesi, vissuta da protagonisti nonostante le difficoltà incontrate nella

seconda parte dell’anno.

Dopo il primo vantaggio di Angri, Brindisi reagisce con le triple di Kovachev e

Calò, trovando il primo sorpasso. Nel secondo quarto, la Dinamo parte fortissimo e tocca il massimo vantaggio sul 23-14. Angri accorcia fino al 29-26 ma Brindisi chiude il primo tempo avanti 40-35. Dopo l’intervallo Angri parte forte e impatta a quota 42. Brindisi non si scompone e riprende a macinare gioco: Di Ianni firma un’altra tripla per il 47-42, mentre Datuowei mantiene i suoi davanti nel punteggio (55-49). Martinez prova a suonare la carica per gli ospiti e il terzo periodo si chiude su un tiratissimo 57-55. Nell’ultimo quarto Angri parte meglio, firmando il sorpasso con Milojevic (57-59) e allungando con Martinez fino al +5 (59-64). La Dinamo fatica a trovare il canestro, mentre gli ospiti raggiungono anche il massimo vantaggio sul +10 (61-71). Kovachev riaccende le speranze (65-71), Stonkus infila la tripla del -1 (70-71) a poco più di un minuto dalla fine. Dopo il botta e risposta tra Borriello e Calò, è overtime sul 73 pari. Milojevic e Valle firmano il sorpasso per Angri, ma Stonkus, con sangue freddo, riporta la Dinamo avanti sul 79-77. Martinez e ancora Milojevic rispondono per gli ospiti, riportandoli in testa con un margine di +4. A pochi secondi dalla fine, Di Ianni mantiene le speranze brindisine con la tripla dell’84-85. Milojevic realizza il libero che chiude definitivamente la partita.

TABELLINO

Dinamo Basket Brindisi- Angri Pallacanestro 84-86 (17-12, 40-35, 57-55, 84-86)

Dinamo Brindisi: Greco 8, Montanile, Datuowei 16, Stonkus 27, Calò 7, Taurisano, Di Ianni 14,

Kovachev 11, Beltadze 1 – All. Cristofaro

Angri Pallacanestro: Borciu 6, Malkic 5, Granata 2, Martinez 22, Montella, Valle 12, Mastrototaro,

Bonanni 4, Borriello 9, Milojevic 26, Ouattara – All. Chiavazzo

Arbitri: Anselmi di Ruvo di Puglia (Ba) – Loccisano di Cosenza

