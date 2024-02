Volley, Vibrotek-Dribbling vince memorial Piero Valente e titolo U17

Vibrotek-Dribbling festeggia il titolo di campioni territoriali U17M vincendo il Memorial Piero Valente grazie alla vittoria per 3-1 in finale contro i pari età della Pallavolo Massafra. I ragazzi di Bruno Stella hanno avuto la meglio in finale dopo aver vinto la semifinale con Sava. MVP della Finale, diretta dagli Ufficiali di Gara Giorgia Rusciano e Massimiliano Capozzo, è stato eletto Luigi Cardellicchio.

Presenti anche la signora Nunzia e Rita Valente, moglie e figlia dell’indimenticato Piero Valente, ricordato così dal Presidente del CT FIPAV Taranto Agostino Greco: “E’ un piacere ricordare un allenatore, un grande amico, come Piero Valente, fonte di ispirazione per tanti di noi, per tante generazioni. Dedicare questo campionato a lui credo sia stato il primo atto del mio mandato, è bello essere qui, è bello ricordarlo di fronte ad una finale di così buon livello”.

Vibrotek-Dribbling: Christian Lasorte, Mario Longo, Marcello Maria Mangiapane, Gabriele Chirico, Manuel Giorgini, Angelo Malvaso, Marco Metta, Nicola Sgura, Gabriele Scarnera, Antonio Buccoliero, Lorenzo Lupo, Luigi Cardellicchio, Samuel Frascella, Simone Stella. All. Bruno Stella, 2 All. Nicola Cardellicchio

Semifinali

VIBROTEK-DRIBBLING – LINEA SPORT SAVA 3 – 0 (30-28, 25-17, 25-11)

PALLAVOLO MASSAFRA – VOLLEY CLUB GROTTAGLIE 3 – 0 (25-16, 25-17, 25-22)

Memorial Piero Valente, Finale Territoriale U17M FIPAV Taranto

Finale

VIBROTEK-DRIBBLING – PALLAVOLO MASSAFRA 3-1 (25-22, 22-25, 25-17, 25-21)

