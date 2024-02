Volley, Cutrofiano campione territoriali U18F FIPAV Lecce

Sono le ragazze della Sis*Med Cutrofiano a conquistare il titolo di campionesse territoriali U18F a Specchia battendo le padroni di casa in finale 3-0. Entrambe le finaliste accedono alla fase regionale. In semifinale le campionesse territoriali hanno avuto la meglio sull’ASD Brindisi Volley sempre col punteggio di 3-0 mentre Specchia ha battuto al tie break la Polisportiva Ve.Ra. che ha chiuso la Final4 al terzo posto battendo nella finale per il terzo gradino del podio Brindisi 3-2.

Final4 Territoriale U18 Femminile – Palazzetto dello Sport Specchia (LE)

Semifinali

SIS*MED CUTROFIANO – ASD BRINDISI VOLLEY 3-0 (25-15, 25-11, 25-4)

VE.RA COGEQU S.PIETRO I.L. – DEMA TRICASE SPECCHIA 2-3 (18-25, 16-25, 26-24, 25-18, 10-15)

Finale 3/4

ASD BRINDISI VOLLEY – VE.RA COGEQU S.PIETRO I.L. 2-3 (15-25, 25-23, 20-25, 25-18, 13-15)

Finale 1/2

SIS*MED CUTROFIANO – DEMA TRICASE SPECCHIA 3-0 (25-11, 25-17, 25-12)

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author