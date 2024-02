Volley C/F, Dinamo Molfetta: rivincita infrasettimanale con la Zest

E’ ancora una volta tempo di ripartire per la Dinamo CAB Molfetta e, guarda caso, con una formazione che poco più di quindici giorni fa l’ha esclusa dalla Coppa Puglia. Contro l’ASD Zest giovedì 22 febbraio alle ore 20,45 al Pala Poli ci sarà grandissima voglia di rivincita.

Una sfida che può essere analizzata sotto diversi punti di vista e che porta sempre con sé un certo fascino. Dopo la sconfitta casalinga conto l’ASEM, le ragazze di coach Marzocca sono pronte a dare battaglia ad un’altra delle dirette concorrenti in questa stagione regolare. Come si accennava, soltanto poco più di 15 giorni fa, le terlizzesi si imponevano sulla Dinamo sul parquet del Pala Panunzio in modo netto.

E’ proprio da questa sconfitta che le ragazze in maglia arancio dovranno ripartire, evitando di commettere gli stessi errori. Come affermato da Lucy Cervelli nell’ultima intervista del dopo gara, sarà necessario resettare tutto e ripartire nuovamente con fiducia e determinazione.

In palio, nel turno infrasettimanale valido per la penultima giornata di regular season, c’è la testa della classifica, distante due lunghezze ed occupato proprio dalla Zest. Nel derby contro le terlizzesi sarà necessario tutto l’apporto e il calore pubblico.

Nei pochi allenamenti a disposizione in questa settimana, la squadra e lo staff tecnico hanno a lungo analizzato la sconfitta di domenica scorsa, ripartendo dall’ottimo primo set disputato e dall’altrettanto negativo approccio negli altri tre set del match contro le baresi. C’è voglia di rivincita anche tra i ragazzi della Serie D Dinamo, attesi domenica 25 febbraio alle ore 18 dal match contro l’ASD Freedom Volley Bari presso la Palestrina del Pala Poli. Si tratta di una gara alla portata dei ragazzi di Fabio D’Agostino soprattutto alla luce dei progressi visti durante l’ultima uscita e ribaditi dallo stesso coach.

