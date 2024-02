Volley B/M, Turi: colpaccio salvezza ad Afragola

Il girone di ritorno del Turi inizia con un prezioso successo esterno dalla tripla valenza, per il morale, perché ottenuto con una diretta concorrente per la salvezza e per il sorpasso effettuato in classifica proprio sui campani.

Ad Afragola (Na), capitan Scio e compagni interpretano nel migliore dei modi il match, compatti e determinati a portare a casa un risultato importante e prezioso, più incisivi in attacco e al servizio (2 ace per Lomurno), meno fallosi dei padroni di casa a cui non basta la buona prova del muro (7 a 1 il computo finale).

Con questo successo la compagine turese sale all’undicesimo posto scavalcando proprio Ambrosone e compagni, a sei lunghezze dalla salvezza ma avendo già osservato il turno di riposo in un girone avvincente, che si conferma giornata dopo giornata pieno di insidie per chiunque, con ogni squadra pronta a vendere cara la pelle per raggiungere i propri obiettivi.

Domenica dopo oltre quaranta giorni si torna a giocare in casa ed il Palazzetto di via Cisterna è pronto ad ospitare la sfida tra i biancoazzurri e la Tya Marigliano (Na) impegnata nella corsa play off.

Rinvigorita nel morale dopo il successo dell’ultimo turno l’Arrè Formaggi è in cerca di un’impresa sportiva che galvanizzerebbe l’ambiente nella corsa salvezza, provando anche ad invertire il trend casalingo.

Lo start dell’incontro è per le 18 di domenica 25; alla coppia arbitrale formata da Antonella Monteleone di Taranto e Davide Tolomeo di Lecce la direzione del match della sedicesima giornata.

Mister Beppe Spinelli, recuperati nella mattinata di sabato gli influenzati Taccone e Fortunato e gli acciaccati Furio e Lomurno, fa esordire la diagonale Manginelli-Buracci, conferma Scio e Lomurno in banda, Furio e Taccone al centro e Dammacco libero. I padroni di casa si schierano con Mantova al palleggio e Di Florio opposto, Tartaglione e Gio. Trani laterali, al centro la coppia Ambrosone-Trematerra, nel ruolo di libero si alternano Masiello in difesa e Giu. Trani in ricezione.

L’equilibrio della fase iniziale salta con l’ace di Ambrosone (9-6) con i padroni di casa che si portano anche sul +4 (14-10). Dopo qualche errore di troppo il Turi si riorganizza, ci pensa Buracci a dimezzare (14-12) e, dopo Scio (14-13), il pari arriva dall’out di Tartaglione, 14-14. Ci riprova l’Afragola sul 19-17 ma dai nove metri Buracci impatta subito (19-19). Sempre dal servizio biancoazzurro arriva il primo sorpasso ospite del set (Lomurno per il 20-21) mentre capitan Scio porta il +2 ai suoi al fotofinish sul 22-24 prima che l’invasione aereo al palleggio del regista locale sancisca il 22-25.

Tartaglione e compagni subito avanti (3-1) ma l’Arrè Formaggi è viva e lotta, ristabilisce l’equilibrio con Taccone dal centro (11-11) e poi mette la freccia con Buracci sull’11-12. Dopo una fase di montagne russe il Turi piazza l’allungo decisivo con l’ace di Lomurno (19-21) e con Taccone che firma il 19-22. Capitan Scio si carica i suoi allungando sul 20-23 e 20-24 per poi chiudere il punto del 22-25.

L’Arrè Formaggi parte bene (1-4) intenzionata a chiudere subito. Dopo l’attacco di Manginelli (4-8) i padroni di casa al tutto per tutto pressano per rientrare nel match, dimezzano il gap ma Buracci e Scio mantengono gli ospiti avanti. A Di Florio che avvicina i suoi sul 17-18 risponde Buracci con il 17-19. Lo stesso opposto turese firma il +3 sul 18-21 ed il +4 (20-24) accelerando il Turi nello sprint finale chiuso sul 20-25 (invasione a rete del muro locale sul contrattacco di Scio).

AFRAGOLA VOLLEY-ARRÈ FORMAGGI TURI 0-3 (22-25/ 22-25/ 20-25)

AFRAGOLA VOLLEY : Mantova 1, Affinito, Trematerra 6, De Prisco n.e., Ambrosone 11, Tartaglione 7, De Rosa n.e., Marotta n.e., Siciliano 3, Masiello (L), Giu. Trani (L), Gio. Trani 12, Marino, Di Florio 15, Ausiello n.e., Di Giulio n.e., Marino n.e.. Allenatore: D. Girardi.

note: battute sbagliate 11, ace 3, muri vincenti 7, ricezione 51% (24%perfette), attacco 47%.

ARRE’ FORMAGGI TURI : Cassano 1, Portoghese n.e., Basile (L) n.e., Lomurno 11, Taccone 7, Dammacco (L), Fortunato n.e., Scio 15, Furio 3, Milillo, Petronella, Manginelli 1, Buracci 15. Allenatore: G. Spinelli.

note: battute sbagliate 5, ace 5, muri vincenti 1, ricezione 47% (16%perfette), attacco 53%

arbitri: Giulia Antonia Marra (Roma) e Francesco Saverio Messa (Roma).

durata set: 27’; 26’; 24’.

