Volley C/F, Dinamo Molfetta cade in casa con l’Asem Bari

Non riesce alla Dinamo CAB Molfetta l’impresa di superare in classifica l’ASD Zest, reduce dalla sconfitta contro l’Amatori Volley Bari. Nel match disputato alla Palestrina del Pala Poli tra le ragazze in maglia arancio e le baresi dell’ASEM Volley, finisce 1-3 in favore delle ospiti, così come fatto nella partita di andata.

Nonostante un buon avvio delle ragazze di coach Marzocca che ritrovano nel sestetto titolare il capitano Raffaella Ayroldi, l’ASEM ha avuto il merito di crederci di più, rimontando il match e portando a casa 3 punti importanti.

Come già sottolineato, la Dinamo parte fortissima nel primo set, portandosi velocemente sul 5-0 grazie ai servizi vincenti di Cosentino e la schiacciata di Mastropasqua. Sul 6-1 firmato Parisi, arriva la prima reazione ASEM che riesce a portarsi a -4 dalla Dinamo. Le ragazze di Marzocca sembrano più motivate e mettono all’angolo le ospiti continuando a far punti con Mastropasqua e Parisi. Ottimo l’approccio alla gara delle arancio che continuano ad andare a segno anche con Fracchiolla e Ayroldi.

Dopo l’ennesimo servizio vincente di Cosentino, una buona Antonella Mastropasqua concretizza le elaborate azioni delle compagne. Grazie a Fracchiolla e Ayroldi, la Dinamo chiude il primo set sul risultato di 11-25. La grande determinazione messa in campo dalla Dinamo, si arresta nel primo set, in quanto già a partire dal secondo, l’ASEM prende il controllo del gioco e costringe la Dinamo alla rincorsa.

I primi minuti di equilibrio pian piano fanno spazio a quelli in cui le baresi prendono il pallino del giuoco, approfittando del calo mentale delle padrone di casa. Il vantaggio si fa cospicuo per l’ASEM e proprio il secondo set si mostra essere esattamente l’opposto del primo. La reazione di orgoglio della Dinamo arriva conParisi e Fracchiolla, ma non impedisce all’ASEM di portare a casa il secondo set sul risultato di 15-25.

Tutto da rifare per la Dinamo che va subito sotto anche nel terzo set. Fracchiolla e Lazzizzera riportano in pari il risultato sul 4-4/5-5, ma l’ASEM torna in vantaggio e dilaga. Tocca a Fracchiolla, Parisi e Mastropasqua tenere in partita la Dinamo sulla scia delle avversarie e sul 11-16 le ragazze in maglia arancio provano in tutti i modi la rimonta, senza però riuscirci.

Lo fa con Ayroldi e subito dopo con Parisi, ma le baresi sono più decise e si aggiudicano anche il terzo set con risultato di 17-25. Purtroppo la svolta non arriva nemmeno nel quarto set. A partire forte è sempre l’ASEM che impone alle padrone di casa un immediato 0-4. La Dinamo risponde e con Cosentino in battuta pareggia i conti, portandosi anche in vantaggio.

Le ragazze in maglia arancio sembrano aver ritrovato la determinazione del primo set, ma si fanno raggiungere sul 10-10 per poi farsi superare in volata sul 10-12. Le ospiti alzano le percentuali in battuta e al muro, prendendo così definitivamente il largo. E’ inutile sul finale l’ultima reazione della Dinamo che deve arrendersi all’ASEM sul risultato finale di 17-25. Nonostante una partita ben preparata alla vigilia, la Dinamo CAB Molfetta commette contro le baresi probabilmente gli stessi errori commessi all’andata.

Nel dopogara colme di delusione sono le parole di Lucy Cervelli. «Dopo un primo set ben giocato, nei successivi abbiamo cercato di tenere testa alle avversarie, ma non ci siamo riuscite, complice un nervosismo in campo che si poteva evitare. Adesso ci aspetta una settimana durissima, perché già giovedì torniamo in campo. Dobbiamo resettare tutto e tornare ad impegnarci per esprimerci al meglio».

C’è rammarico anche nelle parole del coach Franco Marzocca al termine del match. «Peccato! L’ approccio alla gara è stato giusto, ma poi abbiamo continuato come se avessimo ottenuto quello che ci eravamo prefissati si sapeva bene che l’avversario era ostico; abbiamo piano piano diminuito l’intensità della battuta ed è calata l’attenzione sul rapporto muro-difesa». Come accennato giovedì 22 febbraio si torna in campo per affrontare al Pala Poli alle ore 20.45 l’ASD Zest.

Dinamo CAB Molfetta – ASEM Volley 1-3 (25-19; 16-25; 17-25; 18-25)

Dinamo CAB Molfetta: Fracchiolla (opposto) – Lazzizzera/Mastropasqua (centrali) – Parisi/ Ayroldi (schiacciatrici) – Panunzio (libero). All. Marzocca.

ASEM Volley Bari: Losavio (palleggiatrice) – Schiavone (opposto) – Galiulo/ Trentadue (centrali) – Cramarossa/Zicari(schiacciatrici)- Gambacorta (libero). All. Girgenti

Serie D maschile. In questo turno di campionato, non va meglio ai ragazzi della Serie D Dinamo, sconfitti in trasferta dalla capolista Just British Palo del Colle per 3-0 (24-14; 25-14; 27-25). Ad analizzare il match è stato il coach Fabio D’Agostino. «E’ stata una partita complicata come preventivato contro una squadra solida e quadrata in tutti i fondamentali – commenta -. Abbiamo tenuto botta nelle fasi iniziali del primo e secondo set fin quando le loro qualità, soprattutto a muro e al servizio, hanno creato solchi nel punteggio difficili da recuperare. Ottima la relazione nel terzo set quando con qualche accorgimento in fase di ricezione e qualche errore in meno siamo riusciti a tener testa ai nostri avversari giocandoci il set ai vantaggi. Sicuramente sapevamo di affrontare una squadra forte ma ne siamo usciti comunque a testa alta. Ora però ci aspettano quattro partite fondamentali per la stagione e la gara ci ha dato la carica e la consapevolezza giusta per affrontarle al meglio». I ragazzi della Serie D Dinamo tornano in campo domenica 25 febbraio alle ore 18 presso la Palestrina del Pala Poli contro l’ASD Freedom Volley Bari.

