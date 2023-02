Volley: Terza vittoria di fila per Grottaglie, vetta a un punto

Vince ancora il Volley Club Grottaglie, che supera il Comcavi Volley Meta per 3-0 (25-21; 25-22; 25-23) allungando a tre la striscia di vittorie consecutive e accorciando dalla vetta della classifica, ora a un solo punto.

Gara, quella con i ragazzi di Torre Annunziata, difficile. Dopo il consueto grande inizio di primo set del Volley Club, gli ospiti rientrano e si portano in vantaggio (da 5-1 a 7-9) regalando una fotografia precisa della sfida: tanto equilibrio e parziali da parte di entrambe le squadre. La parità perdura per tutta la parte centrale della frazione sino all’accelerata del Volley Club che portandosi sul 21-18 indirizza il set, chiuso 25-21.

Nel secondo set, il parziale che sembra dare la spallata al match arriva nelle fasi centrali, con il Meta costretto al timeout sul 14-10. I ragazzi di Marilù Cilento però rientrano in campo con uno spirito differente e con un 1-5 di parziale ritrovano la parità a quota 15. Sul 19 pari il Volley Club trova il break decisivo, riuscendo a bissare il successo del set.

Nel terzo set, invece, si è vista una sfida diversa: il Volley Club controlla e amministra portandosi sul 20-14. Il Meta, però, reagisce furiosamente e si riporta sul 21 pari, malgrado due timeout spesi da Spinosa per cercare di raffreddare la rimonta ospite. Il Meta, addirittura, passa condurre sul 21-23 ma la maggiore esperienza del Volley Club viene fuori e con un parziale di orgoglio i padroni di casa chiudono set e match.

Top scorer di giornata il capitano del Volley Club, Alessio Fiore, che ha commentato così il momento della squadra: “Una vittoria importante sotto vari punti di vista: siamo tornati a vincere in casa ed era importante per noi e per il pubblico, abbiamo affrontato una squadra ben organizzata che ci dà modo di capire a che punto siamo a livello fisico e tecnico e abbiamo accorciato la classifica, ulteriore stimolo per continuare a lavorare per vincere. Adesso siamo al crocevia della stagione, ogni gara assume un’importanza fondamentale: Marigliano e Galatone sono due sfide affascinanti e difficili, dobbiamo essere al top per dare il nostro meglio”.

Nel prossimo turno il Grottaglie farà visita alla Tya Marigliano, squadra campana ancora imbattuta tra le mura domestiche.

VOLLEY CLUB GROTTAGLIE – COMCAVI VOLLEY META

Grottaglie: Fiore 16, Luzzi (L), Antonazzo 8, Bartuccio, Balestra 1, Semeraro, Buccoliero 7, De Sarlo (L), D’Amico, Giosa (7), Ristani 12. A disp: Poli, Serafino. All: Azzaro, Spinosa.

Meta: Siciliano 4, Spignese (L), Ciampa 14, Latella 1, Russo G. 6, Russo A. 2, Starace 8, Cannilla, Buccella 2. All: Cilentol

Arbitri: Romita e Mancini.

