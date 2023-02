Volley: Il cuore non basta, Taranto ko a Modena

Spettacolo al PalaPanini con la Gioiella Prisma Taranto che tiene testa alla Valsa Group Modena sia nel primo che nel terzo e quarto parziale, riuscendo a riaprire la partita aggiudicandosi il terzo set con un grande cuore e astuzia. Purtroppo però, Modena ha dimostrato tutto il suo valore tornando prepotentemente nel quarto parziale chiudendo la partita senza ulteriori strascichi con un grande Lagumdzija, autore di 16 punti e Rinaldi mvp del match con 15 punti. Sul campo pugliese, si distingue il solito Lawani top scorer con 25 punti, che tiene benissimo la fase di cambiopalla, e una menzione speciale per Charalampos autore di 12 punti, che rileva Loeppky rimasto a Taranto per un’influenza, ferma la furia di Ngapeth nel terzo parziale e si rende protagonista di ottime soluzioni di attacco.

Le parole di coach Di Pinto: “Purtroppo la loro battuta ha fatto la differenza nei set vinti da loro, nonostante abbiamo raggiunto un buon livello di gioco. Nel quarto set abbiamo perso lucidità anche se avevamo cominciato molto bene, non è semplice giocare contro di lor. Anche oggi si è vista una squadra che lotta e cerchiamo di dare il meglio agonisticamente, ci giochiamo una grande fetta con Siena e ripartiamo da questo sarà una partita in cui dovremo mettere cuore e testa e avremo bisogno del grandissimo pubblico di tutta la città.

IL MATCH Taranto comincia con la diagonale Falaschi-Lawani, al centro Larizza-Alletti, in posto 4 Antonov-Charalampos, libero Rizzo.

Modena schiera la diagonale Bruno-Lagumdjia, al centro Stankovic-Sanguinetti, in posto 4 Ngapeth-Rinaldi, libero Rossini.

PRIMO SET Un grande inizio per la Gioiella che si porta sopra 4-6 con ottimi punti di Alletti e Lawani, Modena però recupera subito con Lagumdzija, e un primo tempo di Stankovic si porta sopra 9-8. Modena schiaccia l’acceleratore e si porta 15-10. Rinaldi in pipe per il 16-11. Charalampos in lungolinea firma il 17-13. Lawani in diagonale si aggiudica il 17-14. Lawani ancora fa mani out 17-15. Stankovic fa ace per il 21-17. Lawani tiene viva Taranto 21-18. Ancora Lawani 22-19. Lawani firma il 23-20. Ancora lui il 23-21, coach Giani chiama time out. Rinaldi mette a terra il 24-21. Ngapeth mette a terra il 25-22.

SECONDO SET Nel secondo parziale Modena mette la testa avanti ma Taranto non molla e con Charalampos e Lawani si riporta in parità 9-9. Charalampos tiene viva Taranto con una bella diagonale 13-11. Modena preme sull’acceleratore con Lagumdzija 16-11. Ngapeth fa 3 aces e Modena vola 18-12. Rinaldi spara out 18-13. Entra Gargiulo per Alletti sul 19-13. Viene murato anche Lawani per il 21-14 e 22-14. Murato anche Ekstrand 23-14, viene sostituito Falaschi per Cottarelli. Il gap è ampio, chiude un ace di Rinaldi 25-16.

TERZO SET Nel terzo set Taranto si rialza e conquista il vantaggio del 6-7 con un muro di Lawani su Rinaldi. Subito sprecato con un ace di Rinaldi 8-8. Lagumdzija sbaglia due attacchi e Taranto si porta sopra 9-11. Falaschi fa un pallonetto di prima intenzione per il 10-12. Lawani in diagonale firma l’11-13. Ace di Falaschi 11-14. Lawani firma il 12-16. Ace di Charalampos 12-17. Ngapeth in pallonetto conquista il 15-18. Lawani firma il 15-19. Antonov mette a terra il 17-20. Entra Russo su Ngapeth. Muro di Falaschi su Sala. Charalampos mura lopposto modenese. Charalampos firma il 19-23. Ancora Charalampos mura Ngapeth 19-24. Battuta out di Modena e Taranto riapre il match: 20-25.

QUARTO SET Taranto parte bene nel 4 set, portandosi avanti 2-4. Modena però è sempre attaccata 7—8. Antonov attacca out e Modena sorpassa ancora poi Lagumdzija firma il 10-8. Lawani tiene il cambiopalla 10-9. Lawani attacca out. Lagumdzjia conquista il 14-10 poi Ngapeth il 15-10 con un no look. Lawani attacca out 17-11. Stankovic batte out per il 17-12. Sanguinetti in primo tempo 18-12, entra Rousseaux per Ngapeth Larizza in primo tempo 18-13. Ngapeth sbaglia il servizio 19-14. Antonov conquista il 21-15. Antonov ancora 21-16. Stankovic attacca out 21-17. Lagumdzjia allunga ancora 23-17, chiude un servizio sbagliato di Alletti.

TABELLINO

Valsa Group Modena – Gioiella Prisma Taranto 3-1 (25-22, 25-16, 20-25, 25-18)

Valsa Group Modena: Mossa De Rezende 2, Ngapeth 15, Sanguinetti 8, Lagumdzija 16, Rinaldi 15, Stankovic 6, Sala 1, Salsi 0, Rossini (L), Rousseaux 0. N.E. Gollini, Bossi, Krick, Marechal. All. Giani.

Gioiella Prisma Taranto: Falaschi 4, Andreopoulos 12, Larizza 5, Lawani 25, Antonov 8, Alletti 1, Pierri (L), Ekstrand 0, Rizzo (L), Gargiulo 0, Cottarelli 0. N.E. Stefani. All. Di Pinto.

ARBITRI: Pozzato, Rossi.

NOTE – durata set: 25′, 21′, 29′, 27′; tot: 102′.

