Manduria, 63enne arrestato per atti persecutori

La Polizia ha arrestato, a Manduria, un 63enne di origini baresi per atti persecutori. L’intervento è scattato dopo una segnalazione al 113, che ha condotto i poliziotti sul luogo dove l’uomo è stato trovato in evidente stato di agitazione e con i pantaloni abbassati. Già noto alle forze dell’ordine per due querele precedenti, il soggetto è stato portato al Commissariato di Manduria. Lì, una delle presunte vittime ha raccontato di essere stata minacciata e molestata. Un’altra donna, che aveva precedentemente querelato il 63enne, ha testimoniato di aver udito le minacce rivolte alla vittima. Gli atti sono stati trasmessi all’autorità giudiziaria competente, che ha deciso per l’arresto dell’uomo, condotto poi nel carcere di Taranto.

