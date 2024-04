Taranto, incidente in via Giusti: un codice rosso

TARANTO – Sarebbero 3 le auto coinvolte nell’incidente verificatosi nel primo pomeriggio di venerdì 26 aprile e che ha visto protagonista uno scooter: una Dacia, una Lancia, una Suzuki.

Ad avere la peggio , l’uomo in sella al motociclo che sarebbe stato soccorso e condotto poi in codice rosso presso l’Ospedale SS Annunziata di Taranto.

Lo scontro si sarebbe verificato in via Alfieri/ Giusti. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, la Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

FOTO E IMMAGINI FRANCESCO MANFUSO

