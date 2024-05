Il nuovo ospedale del nord Barese dovrebbe essere pronto per gennaio 2026: è emerso oggi durante le audizioni in commissione Bilancio. In commissione è stato fatto il punto sullo stato di attuazione della programmazione finanziaria del progetto con l’ascolto dei dirigenti delle Asl Bat e Bari e dei dirigenti regionali del dipartimento salute. Dalle due Asl si è appreso che lo scorso 15 aprile il piano clinico gestionale è stato completato ed è stata inviata la richiesta al dipartimento Salute di esprimere il relativo parere, che però ancora non è stato rilasciato. È stato ricordato che l’accordo di programma su cui si fa riferimento per le risorse da utilizzare è stato notificato il 27 luglio 2023, data da cui decorrono trenta mesi ai fini della scadenza come termine massimo per l’aggiudicazione e messa in opera dei lavori per la realizzazione. Da una stima dei tempi non si dovrebbe andare oltre il mese di gennaio 2026.

