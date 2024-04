Taranto: oreficeria ‘Negozio storico patrimonio di Puglia’

C’è anche un negozio del rione Tamburi di Taranto fra le quasi 800 imprese iscritte nell’Elenco regionale delle attività storiche e di tradizione della Regione Puglia. Si tratta della storica “oreficeria Grazia Lalinga” di Orsini 65, nel cuore del popolare rione tarantino.

Nel settembre del 2023 la storica attività è stata riconosciuta dalla Regione Puglia “Negozio storico” e “Patrimonio di Puglia” in quanto è presente nello stesso luogo ininterrottamente da oltre 73 anni, con una gestione familiare che si tramanda da tre generazioni in un negozio che presenta ancora intatti arredi, suppellettili ed attrezzature dell’epoca.

“Siamo fieri di questo riconoscimento dopo tanti anni di lavoro onesto e professionale in un quartiere meraviglioso, che purtroppo spesso assurge alla cronache per ben altre questioni”, dichiara con orgoglio e un pizzico di commozione il titolare Luca De Florio, che con la collaborazione della sua compagna, Lucia Gerardi, porta avanti l’attività di famiglia.

“Immaginate quante difficoltà e sacrifici in decenni di attività, compresa l’ultima emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio il commercio in tutto il mondo – continua De Florio -. Ma le crisi possono e devono essere occasione per una evoluzione, aiutano ad aguzzare l’ingegno, senza mai dimenticare la nostra storia e le nostre origini. Utilizziamo ancora attrezzature d’epoca per alcune lavorazioni e il negozio è rimasto pressoché identico negli anni: da noi si ha l’impressione di entrare in una rassicurante “capsula” in cui il tempo sembra essersi fermato. Un po’ come tornare a casa dai nonni”.

”E’ per questo motivo che abbiamo voluto valorizzare queste caratteristiche creando un piccolo museo privato di oggetti e curiosità del commercio dell’oro, apprezzato sia dai clienti che dai turisti appassionati di negozi storici che ogni tanto vengono a farci visita. I nostri locali sono stati persino usati da una importante produzione per girare alcune scene di un film di prossima uscita. Inoltre, stiamo raccogliendo tutta la storia e le storie del nostro negozio in un libro che sarà distribuito in un numero limitatissimo di copie a chi ci farà visita”.

