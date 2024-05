Camera di Commercio di Bari, prima edizione del “Job Meeting”

BARI – Colloqui conoscitivi con gli studenti candidati alle opportunità di tirocinio extracurriculare con l’obiettivo di valutare gli aspetti motivazionali e permettere di avviare un eventuale rapporto di lavoro. La Camera di Commercio di Bari ospita la prima edizione del “Job Meeting”, dove studenti e imprese ammesse al “Bando voucher per tirocini extracurriculari – anno 2024” si mettono a confronto per far incontrare domanda e offerta. La prima edizione del Job Meeting rientra nel progetto per l’inserimento di studenti universitari in imprese del territorio di propria competenza mediante tirocini extracurriculari della durata di sei mesi, finanziato dalla Camera di Commercio di Bari in partnership con l’Agenzia per il Placement dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro. L’iniziativa fa parte degli obiettivi previsti dal progetto “Formazione Lavoro” al fine di facilitare la riduzione del mismatch tra domanda e offerta di lavoro.

