Bari, Vini di vignaioli cala il tris

BARI – Il salone di “Vini di Vignaioli” – Puglia cala il tris e per il terzo anno consecutivo si terrà a Bari, dopo il successo in crescendo delle precedenti edizioni. La manifestazione dà appuntamento per questo fine settimana, dal 12 e 13 maggio negli spazi del Teatro Kismet di Bari. Definito il programma, che si sviluppa nell’arco di tre giornate, con l’anteprima musicale di sabato 11 maggio, sempre al Teatro Kismet, con il concerto “Tonino Carotone unplugged experience”. La rassegna entrerà nel merito domenica 12 maggio con la fase di degustazione e vendita che parte a mezzogiorno. Seconda giornata di fiera lunedì 13 maggio. “Mission” della manifestazione è promuovere la cultura del vino artigianale realizzato con metodi tradizionali e non invasivi da vignaioli rispettosi della Natura e consapevoli sia in vigna sia in cantina, un invito a comprendere il vino nella sua dimensione più autentica, dove ogni calice diventa espressione di un territorio, di una storia e di un impegno verso l’ambiente. La fiera di maggio conta sulla partecipazione di oltre 50 aziende vinicole offrendo anche l’opportunità di comunicare direttamente con i produttori e assaggiare prodotti che incarnano la ricchezza dei diversi terreni italiani.

